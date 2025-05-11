Адыги.RU - Ново...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш земляк Мурат Хупов покорил сердца зрителей в Барселоне

Наш земляк Мурат Хупов покорил сердца зрителей в Барселоне

9 мая в Барселоне, в Sagrada Família, состоялось знаковое событие – концерт сводного хора под управлением известного композитора и дирижера, Заслуженного деятеля искусств Адыгеи, профессора муниципальной консерватории Барселоны, руководителя хоров Барселоны – Мурата Хупова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх