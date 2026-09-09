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ТСН24

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Риелтор Русакова рассказала, как продление метро до Тулы изменит рынок жилья

Риелтор Русакова рассказала, как продление метро до Тулы изменит рынок жилья

Продление линий Московского центрального диаметра до Тулы планируется, по словам властей, закончить до 2035 года.

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