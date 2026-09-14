DeFi Development Corp увеличила Solana-казначейство до 2,39 млн. SOL

DeFi Development Corp сообщила об увеличении своих запасов Solana на 55 491 SOL до примерно 2,39 млн.
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