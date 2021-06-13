Семен Новопрудский о том, почему нельзя полностью превращать человека в потребителя

Слова меняют значение или исчезают вовсе. Это нормально и неизбежно. Известная шутка "за 30 лет во фразе: "Мальчик склеил в клубе модель" изменилось значение всех четырех слов" посвящена относительно безопасным случаям таких языковых перемен.