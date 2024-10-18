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Игровой монитор Nitro XV272UF3: 300 Гц и Quad HD для беспрецедентного гейминга

Игровой монитор Nitro XV272UF3: 300 Гц и Quad HD для беспрецедентного гейминга

На российский рынок вышел игровой монитор Nitro XV272UF3 с частотой обновления 300 Гц и IPS-матрицей.

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