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Петр Воробьев об отношениях с Белоусовым: «Никакими врагами мы не были, полная ерунда! Соперничали, по-разному смотрели на хоккей, но это не вражда»

Петр Воробьев опроверг мнение о наличии у него вражды с Валерием Белоусовым.  «Белоусов был очень мнительным и считал, что его не ценят.

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