Более двух десятков дельфинов погибли из-за мазута на Кубани

Крушение двух танкеров в Керченском проливе привело к разливу мазута. Росрыболовство в своем официальном Telegram-канале признало, что это оказало негативное влияние на прибрежные зоны целого ряда населенных пунктов.
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