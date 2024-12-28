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Более двух десятков дельфинов погибли из-за мазута на Кубани

Более двух десятков дельфинов погибли из-за мазута на Кубани

Крушение двух танкеров в Керченском проливе привело к разливу мазута. Росрыболовство в своем официальном Telegram-канале признало, что это оказало негативное влияние на прибрежные зоны целого ряда населенных пунктов.

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