ФОТО: ФОТО: SVET FOTO/SHUTTERSTOCK ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину удалось создать уникальную структуру, которая сочетала хищную агрессивность каперского корабля с бесконечными ресурсами самой большой в мире страны.
РЕКВИЕМ ПО "ВАГНЕРУ": ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ СМОЖЕТ ПОВТОРИТЬ УСПЕХ "ОРКЕСТРА"
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Россию губит армия дармоедов политиков, чиновников, во всех секторах экономики, а также отданное на откуп для их обогащения стратегические отрасли... Опыт Вагнера надо внимательно изучать, и лучшее перенести в организацию ВС... Если паркетные и "эффективные" офицеры всех уровней позволят это, ведь тогда они потеряют кормушки...
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