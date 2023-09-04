РЕКВИЕМ ПО "ВАГНЕРУ": ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ СМОЖЕТ ПОВТОРИТЬ УСПЕХ "ОРКЕСТРА"

АНГЕЛ АНГЕЛ

Россию губит армия дармоедов политиков, чиновников, во всех секторах экономики, а также отданное на откуп для их обогащения стратегические отрасли... Опыт Вагнера надо внимательно изучать, и лучшее перенести в организацию ВС... Если паркетные и "эффективные" офицеры всех уровней позволят это, ведь тогда они потеряют кормушки...