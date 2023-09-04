БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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РЕКВИЕМ ПО "ВАГНЕРУ": ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ СМОЖЕТ ПОВТОРИТЬ УСПЕХ "ОРКЕСТРА"

РЕКВИЕМ ПО "ВАГНЕРУ": ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ СМОЖЕТ ПОВТОРИТЬ УСПЕХ "ОРКЕСТРА"

ФОТО: ФОТО: SVET FOTO/SHUTTERSTOCK ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину удалось создать уникальную структуру, которая сочетала хищную агрессивность каперского корабля с бесконечными ресурсами самой большой в мире страны.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Россию губит армия дармоедов политиков, чиновников, во всех секторах экономики, а также отданное на откуп для их обогащения стратегические отрасли... Опыт Вагнера надо внимательно изучать, и лучшее перенести в организацию ВС... Если паркетные и &quot;эффективные&quot; офицеры всех уровней позволят это, ведь тогда они потеряют кормушки...
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