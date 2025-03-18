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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чернов о победе «Спартака»: «Зенит» – соперник, на которого в глубине души по‑другому настраиваешься. Весь матч прошел под нашим контролем»

Команда тренера Деяна Станковича победила 2:1 в игре 21-го тура Мир РПЛ. «Нет такого, что матчи против «Зенита» более принципиальны, чем против ЦСКА.

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