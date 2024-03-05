Считают ли кошки людей «неправильными» кошками

Люди, живущие с кошками, нередко задаются вопросом: как же эти пушистые питомцы нас воспринимают? Довольно распространено мнение, что хвостатые считают людей представителями своего вида, правда, «неправильными».
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