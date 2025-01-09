В ЕС рекомендовали не летать над Москвой и Петербургом

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендовало авиаперевозчикам из третьих стран не использовать воздушное пространство России к западу от 60-го меридиана восточной долготы из-за рисков, связанных с боевыми действиями.
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