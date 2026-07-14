«Союз МС-29» с новым экипажем отправился к МКС с Байконура

Корабль доставит на МКС экипаж 75-й экспедиции, научную аппаратуру и обеспечит проведение 38 экспериментов, включая две новые российские программы14 июля в 17:47 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.
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