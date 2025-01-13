В ДНР за неделю сорвали свыше 200 воздушных атак со стороны ВСУ

За последнюю неделю более 200 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины были предотвращены над Донецком и Макеевкой, сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Донецкой Народной Республике.
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