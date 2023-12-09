Прицеп с экскаватором врезался в кабину: в ДТП под Нижним Тагилом погиб водитель грузовика

В аварии на Серовском тракте, из-за которой перекрывали дорогу, погиб водитель одного из грузовиков. Оказалось, что у «Камаза» занесло прицеп с экскаватором, и он врезался прямо в кабину грузового автомобиля DAF.
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