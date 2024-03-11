В двух районах пройдут бесплатные профилактические медицинские консультации

Мобильные бригады медицинских специалистов продолжают предоставлять населению профилактические бесплатные консультации, покрываемые за счет средств фонда профилактических мер Национальной компании медицинского страхования.
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