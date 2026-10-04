Суд Кинешмы взыскал компенсацию с администрации за обман переселенца

Суд установил, что администрация Кинешмы дала ложную информацию о помощи в переселении матери участника СВО, что нарушило её конституционные права и причинило нравственные страдания.
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