Почеттино — главный претендент на пост тренера «МЮ» в случае увольнения тен Хага

Маурисио Почеттино в скором времени может возглавить «Манчестер Юнайтед». Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с основной кандидатурой на пост главного тренера команды, если решение по увольнению Эрика тен Хага будет принято.
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