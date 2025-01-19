Крещенские купания в Хабаровском крае прошли без происшествий

В Хабаровском крае крещенские купания прошли без происшествий. Сотрудники МЧС России и других экстренных служб обеспечили безопасность в местах проведения обрядов омовения, которые начались поздним вечером 18 января и продолжались до вечера 19 января.
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