В России могут запретить фото- и видеосъемку объектов ПВО

В России могут запретить фотографирование и видеосъемку объектов противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ, принятый правительственной комиссией по профилактике правонарушений.
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