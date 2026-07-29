В российском регионе жертвами атак ВСУ за сутки стали четыре человека

Жертвами атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки стали четыре человека. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора приграничного российского региона Александр Шуваев в Telegram-канале.
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