⏺Международные наблюдатели и эксперты возложили цветы к Вечному огню в Симферополе. Они приехали в Крым, чтобы проследить за ходом выборов Президента России.
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⏺Международные наблюдатели и эксперты возложили цветы к Вечному огню в Симферополе. Они приехали в Крым, чтобы проследить за ходом выборов Президента России.