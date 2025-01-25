Жители Салехарда узнали о подвигах сотрудников лесотарного завода в годы ВОВ

В окружной столице 25 января проходит фестиваль «Салехард — город трудовой доблести». Одна из локаций праздника — «Лесопильный цех», где гостям рассказывают о подвигах сотрудников лесотарного завода в годы Великой Отечественной войны.
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