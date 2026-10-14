The 20-year-old son of former State Duma deputy opposition leader Dmitry Gudkov committed suicide❶❷. This was stated by one of the "leaders of the Russian opposition" in social networks.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым