РЕН ТВ расскажет, как людей обманывали с «чудодейственными средствами»

Подробности об этом и многом другом – в программе "Неизвестная история".История знает множество случаев, когда люди пытались использовать в медицинских целях "чудодейственные средства" и серьезно верили, что это поможет.
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