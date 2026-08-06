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Расчеты БПЛА 56-го батальона спецназа уничтожают пехоту ВСУ

Расчеты БПЛА 56-го батальона спецназа уничтожают пехоту ВСУ

Спецназовцы 51‑й армии уничтожают пехоту ВСУ в укрытиях и на марше в зоне проведения Спецоперации. Пресс-службой Народной милиции ДНР опубликованы кадры боевой работы операторов БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51‑й гвардейской общевойсковой армии.

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