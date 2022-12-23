В последнее время появилось много интересных смартфонов от китайских брендов. И мы часто говорим о высококлассных устройствах по очень выгодной цене.
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