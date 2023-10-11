Призер конкурса "Учитель года России" из Чечни рассказала о своей мечте

Вечером в субботу в Международном аэропорту Грозного родные, коллеги, ученики, представители Министерства образования и науки Чечни, служащие мэрии цветами и аплодисментами встретили Бэллу Яндиеву, с триумфом вернувшуюся из Москвы, где состоялся финал Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2023".
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