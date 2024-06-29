Пять лет спустя. Мероприятия по ликвидации паводков 2019 года завершаются

Со времени разрушительных паводков 2019 года в Иркутской области прошло пять лет. 25 июня 2019 года в регионе был введен режим повышенной готовности из-за роста уровня воды в нескольких реках Иркутской области в Нижнеудинском и Черемховском районах.
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