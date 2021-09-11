Видео: Реакция медведя на квадрокоптер, который его потревожил

Как мишка отреагировал на квадрокоптер, который без предупреждения вторгся в его личное пространство? Квадрокоптеры — удивительное изобретение, которое подарило человечеству возможность посмотреть на мир глазами птиц, которые летают высоко в небе.
Как мишка отреагировал на квадрокоптер, который без предупреждения вторгся в его личное пространство? Квадрокоптеры — удивительное изобретение, которое подарило человечеству возможность посмотреть на мир глазами птиц, которые летают высоко в небе.
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