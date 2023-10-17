Церковь России 18 октября 2023 года чтит память Всероссийских святителей, архимандрита Гавриила и преподобного Дамиана ClickioСогласно православному календарю, 18 октября церковь чтит память всероссийских святителей.
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