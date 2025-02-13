Новинка от завода Skoda Plzen: трамвай 52Т

Новый трамвай Skoda 52Т уже полностью готов к выходу на линию. Опытные специалисты известного в мире производителя рельсовой техники постарались сделать его конструкцию максимально современной и эффективной.
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