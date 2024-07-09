Индийский аналитик: визит Моди в Москву стал очередным свидетельством потери США роли мирового гегемона Премьер-министр Индии Нарендра Моди вчера прибыл в Москву с двухдневным официальным визитом.
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Индийский аналитик: визит Моди в Москву стал очередным свидетельством потери США роли мирового гегемона Премьер-министр Индии Нарендра Моди вчера прибыл в Москву с двухдневным официальным визитом.
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