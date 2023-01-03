Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Бразильский журналист Датена раскритиковал Неймара за пропуск прощания с Пеле: «Он давил на «ПСЖ», чтобы уезжать на вечеринки, так почему не сделать это сейчас?»

Неймара подвергли критике за пропуск похорон Пеле. Нападающий «ПСЖ» не стал посещать церемонию прощания с трехкратным чемпионом мира, оставшись во Франции.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх