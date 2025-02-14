Издатели подали в суд на стартап Cohere, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, из-за предполагаемого нарушения авторских прав

Консорциум из 14 издательств, включая Cond Nast, The Atlantic и Forbes, подал иск против Cohere, утверждая, что стартап в области генеративного искусственного интеллекта занимается «массовым и систематическим» нарушением авторских прав.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии