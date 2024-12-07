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Муниципальные центры управления помогают решать проблемы северян

В различных городах и округах Архангельской области муниципальные центры управления (МЦУ) активно работают с обращениями жителей через социальные сети и систему «Инцидент Менеджмент»В различных городах и округах Архангельской области муниципальные центры управления (МЦУ) активно работают с обращениями жителей через социальные сети и систему «Инцидент Менеджмент»Они фиксируют проблемы и передают информацию ответственным органам и службам.

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