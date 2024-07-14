ФБР: подозреваемым в стрельбе на митинге Трампа оказался житель Пенсильвании

Федеральное бюро расследований США подтвердило личность подозреваемого в покушении на экс-президента страны Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, им оказался 20-летний житель этого штата Томас Мэтью Крукс .
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