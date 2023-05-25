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Лэмпард об 1:4 от «МЮ»: «В 1-м тайме «Челси» играл лучше. Счет 0:2 к перерыву и 2-й тайм – признаки состояния, в котором мы находимся»

Лэмпард об 1:4 от «МЮ»: «В 1-м тайме «Челси» играл лучше. Счет 0:2 к перерыву и 2-й тайм – признаки состояния, в котором мы находимся»

Лондонская команда проиграла перенесенный матч 32-го тура АПЛ со счетом 1:4.  О том, что определило исход матча «Хладнокровие перед воротами.

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