Замглавы МИД Рябков: на саммите РФ-США нужно решить острые проблемы

Основные вопросы для саммита Россия-США в повестке все те же – решить острый вопрос по Украине и обсудить нормализацию российско-американских отношений, рассказал РИА Новости заместитель главы дипведомства РФ Сергей Рябков.
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