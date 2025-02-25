Юношу, собиравшего данные о Рязанском НПЗ по заданию СБУ, задержали в Башкирии

На новогодних каникулах куратор предложил ему поехать в Рязань, снять видео нефтеперерабатывающего завода и отметить на карте его периметр, вышки связи, посты охраныВ Башкирии правоохранители задержали 17-летнего юношу, который, по заданию украинских спецслужб, собирал данные о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.
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