Юношу, собиравшего данные о Рязанском НПЗ по заданию СБУ, задержали в Башкирии

На новогодних каникулах куратор предложил ему поехать в Рязань, снять видео нефтеперерабатывающего завода и отметить на карте его периметр, вышки связи, посты охраныВ Башкирии правоохранители задержали 17-летнего юношу, который, по заданию украинских спецслужб, собирал данные о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.