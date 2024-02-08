Разъяснения относительно деятельности социальных столовых

Министерство труда и социальной защиты сообщает, что столовые социальной помощи для социально уязвимых слоев населения не прекратят свою деятельность, а социально уязвимые люди продолжат пользоваться их услугами.
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