Росатом поднимет в МАГАТЭ вопрос о восстановлении энергоснабжения ЗАЭС

Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что российская сторона намерена в ближайшее время обсудить с МАГАТЭ вопрос о восстановлении подачи электроэнергии по линии "Днепровская" Запорожской АЭС, которая не функционирует с 23 июля.