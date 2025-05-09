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Победителям посвящается: «Вечёрка» из 45-го.

Победителям посвящается: «Вечёрка» из 45-го.

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Это событие имеет особую значимость в преддверии 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне – священного подвига нашего народа, проявившего несгибаемую волю, мужество и любовь к Родине в борьбе с фашистскими захватчиками.

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