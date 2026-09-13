АРТИСТЫ АНТИКОММУНИСТЫ

Борис Ихлов Пришло время: тех, кого россияне любили-любил-любили, обожали, боготворили, восхваляли, кому поклонялись – вдруг все кругом принялись называть предателями.
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Видно свободу от здравого смысла они и имеют ввиду.
Жизнь лишний раз показывает, что талант и сама человеческая сущность - вещи абсолютно разные и в редких случаях совмещаются в единую ценность.
И именно и в основном мы узнаем об этом как раз через профессию артистов.
И я уже давно для себя поняла, что люблю или ненавижу героев артистов, талантливо ими сыгранных, но отделяю этих людей от их персонажей в общий человеческий строй с долей недоверия им - взлетев на волне признания их работ, эти люди очень быстро начинаю скурвиваться...
Послушайте, а почему мы придаем значение мнению каких-то артистов? Они ни знаниями, ни умом не блещут. Они говорят написанные кем-то заученные тексты. Они всего лишь умеют делать это так, что зритель верит. Их не следует вообще брать в расчет.
Смысл статьи так и не нашёл, но подозреваю, что смысл - " нехрен ходить голосовать, кругом пАдонки"... Если так, то аффтор пернул в лужу, про " пАдонкафф" я и без него знаю, а если не идти голосовать, то едрисня спиздит мой голос. А они мне ой как, сука должны, за интернет, бензин, бесконечное СВО и за прочие тупые, антинародные законы...
Полная чушь, написано актер БОталов, а не Баталов. не засирайте мозги подписчикам
И в чём, собственно, новизна материала? Что страну банально продали "слуги народа"? Или в том, что скоморохам всегда хотелось делать всё, что только им заблагорассудится, да ещё и деньги за это получать? А остальное быдл... - ой, простите, - конечно же "культурно-образованный народ" радостно повизгивая заливался смехом и просил "ещё-ещё"? Беда в другом - подрастающее поколение вырастает на этом ... "творчестве" и "исторических откровениях" и уже с малых лет получает искривленное мышление, а то и вовсе отсутствие такового. В чём, собственно, и состоит главнейшая задача современных властей - получить стадо говорящих баранов. Кстати, именно поэтому и завозят без всякой необходимости толпы бесценных специалистов - они ближе к необходимому состоянию.
Странное дело. Почему такой большой процент дураков среди артистов именно? У них ругать Советскую власть прямо профессиональная болезнь какая-то. В других профессиях такого массового идиотизма всё же не наблюдается! Чем это объяснить?