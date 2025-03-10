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Царьград

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Штабов ВСУ больше нет: В Судже столбы дыма. Противник бьётся в истерике. Предсмертные кадры

Штабов ВСУ больше нет: В Судже столбы дыма. Противник бьётся в истерике. Предсмертные кадры

В Сети появилось видео ударов "Искандерами" по штабам ВСУ в Курской областиВС России ударили по украинским штабам в Судже.

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