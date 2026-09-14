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Царьград

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Семак рассказал о состоянии Мантуана и Вендела перед матчем с «Балтикой»

Семак рассказал о состоянии Мантуана и Вендела перед матчем с «Балтикой»

В среду петербургский «Зенит» проведёт в Калининграде встречу с местной «Балтикой». Накануне этого матча наставник сине-бело-голубых Сергей Семак поделился информацией о том, как команда использует короткий промежуток между играми.

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