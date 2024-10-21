В США за 90 минут до исполнения отменили казнь за невозможное преступление

В штате Техас за считанные мгновения до запланированной даты удалось предотвратить казнь Роберта Робертсона, осужденного за деяние, которое множество специалистов считает невозможным, пишет The Washington Post.
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