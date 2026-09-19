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Тульские новости

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На выборах работают представители независимого общественного наблюдения

На выборах работают представители независимого общественного наблюдения

19 сентября, во второй день выборов, ход голосования продолжили оценивать представители независимого общественного наблюдения.

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