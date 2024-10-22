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Царьград

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Не только курорт: Анапа становится аграрным центром Черноморского побережья

Не только курорт: Анапа становится аграрным центром Черноморского побережья

Город-курорт Анапа, известный своими песчаными пляжами и теплым морем, активно развивает не только туристическую отрасль.

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