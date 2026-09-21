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Несекретные материалы

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Сколько ракет необходимо иметь России для полного уничтожения промышленности Украины

Сколько ракет необходимо иметь России для полного уничтожения промышленности Украины

В Сети опубликованы кадры удара ОТРК «Искандер-М» по территории Херсонского машиностроительного завода.

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