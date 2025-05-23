В Барнауле спасли трех человек, оказавшихся в плену пожара

Еще десять эвакуировались самостоятельно Фото: Владимир Игнатов / МЧС Алтайского края В Барнауле в четырехэтажном доме на улице Весенней произошел пожар в квартире на четвертом этаже, сообщили в МЧС Алтайского края.
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