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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле спасли трех человек, оказавшихся в плену пожара

В Барнауле спасли трех человек, оказавшихся в плену пожара

Еще десять эвакуировались самостоятельно Фото: Владимир Игнатов / МЧС Алтайского края В Барнауле в четырехэтажном доме на улице Весенней произошел пожар в квартире на четвертом этаже, сообщили в МЧС Алтайского края.

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